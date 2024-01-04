Высокие затраты на хранение и транспортировку, повышенные тарифы для промышленных производителей и рост цен на топливо среди факторов, влияют на удорожание.

В Украине в январе 2024 года ожидается рост цен на традиционные зимние фрукты. Кроме того, поднимутся цены на часть овощей. По прогнозам экспертов Института аграрной экономики, в январе ожидается повышение цен на овощи и фрукты, но увеличение не будет значительным.

Высокие затраты на хранение и транспортировку товаров, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и рост цен на топливо среди факторов, влияющих на удорожание.

Следовательно, заинтересованность в стоимости борщового набора отмечается следующим процентным ростом:

капуста белокочанная – до 6%;

свекла – до 4%;

морковь – до 6%;

картофель – до 1,5%.

Цена на репчатый лук может вырастать больше из-за повышенного спроса и ограниченности качественного предложения – до 8%.

Также прогнозируется рост цен на фрукты: яблоки могут подорожать на 9%, виноград – до 3%. По импортированным плодам наблюдается нестандартная ситуация. Даже при расширении их предложения зимой, цены ожидаются в среднем на рост до 3% из-за проблем в логистике, повышения стоимости горючего и доставки.

До конца января цены на апельсины могут вырасти до 80 гривен за килограмм, что будет означать значительный рост, поскольку в настоящее время апельсины в украинских супермаркетах стоят в среднем около 60 гривен за килограмм.

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