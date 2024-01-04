В Украине в январе 2024 года ожидается рост цен на традиционные зимние фрукты. Кроме того, поднимутся цены на часть овощей. По прогнозам экспертов Института аграрной экономики, в январе ожидается повышение цен на овощи и фрукты, но увеличение не будет значительным.
Высокие затраты на хранение и транспортировку товаров, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и рост цен на топливо среди факторов, влияющих на удорожание.
Следовательно, заинтересованность в стоимости борщового набора отмечается следующим процентным ростом:
- капуста белокочанная – до 6%;
- свекла – до 4%;
- морковь – до 6%;
- картофель – до 1,5%.
Цена на репчатый лук может вырастать больше из-за повышенного спроса и ограниченности качественного предложения – до 8%.
Также прогнозируется рост цен на фрукты: яблоки могут подорожать на 9%, виноград – до 3%. По импортированным плодам наблюдается нестандартная ситуация. Даже при расширении их предложения зимой, цены ожидаются в среднем на рост до 3% из-за проблем в логистике, повышения стоимости горючего и доставки.
До конца января цены на апельсины могут вырасти до 80 гривен за килограмм, что будет означать значительный рост, поскольку в настоящее время апельсины в украинских супермаркетах стоят в среднем около 60 гривен за килограмм.
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Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.
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