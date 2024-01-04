Кому з пенсіонерів у січні можуть скасувати пенсію, пояснили в Пенсійному фонді.

Існує велика кількість громадян в Україні, які виходять на пенсію після досягнення 60 років. Однак існують і ті, хто має можливість вийти на пенсію раніше за рахунок великої вислуги років.

Пенсійний фонд пояснює, що скасування пенсійних виплат стосується лише тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію за вислугою років і при цьому продовжують працювати у своїй спеціальності.

У випадку, коли робота громадянина пов'язана з іншою галуззю, ситуація має інший облік.

Якщо особа продовжує працювати за спеціальністю, яка не підпадає під закон про вислугу років, вона може продовжувати отримувати пенсію. Пенсійний фонд підкреслює, що для відновлення отримання пенсійних виплат в такому випадку необхідно офіційно підтвердити своє звільнення.

Установа також зауважує, що кількість набутого стажу впливає на розмір пенсії, тому вона повинна перераховуватись і збільшуватись. Для розрахунку оновлених пенсійних виплат рекомендується звертатися до Пенсійного фонду.

За даними останньої інформації від Пенсійного фонду України, пенсію отримують 10,5 мільйонів громадян. Однак лише 10,4% з них отримують пенсійні виплати, перевищуючи 10 тисяч гривень. Найбільше пенсіонерів (29,5%) отримують від 2 001 до 3 000 гривень. Решта отримують пенсію наступним чином:

0,6% – до 2 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.

Очікується, що з 1 січня 2024 року відбудеться наступне зростання пенсійних виплат, а разом з тим збільшиться мінімальна пенсія. Перегляд основних розрахунків виплат планується провести у березні.

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