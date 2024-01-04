Кому из пенсионеров в январе могут упразднить пенсию, пояснили в Пенсионном фонде.

Существует большое количество граждан в Украине, выходящих на пенсию по достижении 60 лет. Однако существуют и те, кто имеет возможность выйти на пенсию раньше за счет больших выслуг лет.

Пенсионный фонд объясняет, что отмена пенсионных выплат касается только тех пенсионеров, которые вышли на пенсию по выслуге лет и при этом продолжают работать при этом специальности.

В случае, когда работа гражданина связана с другой отраслью, ситуация имеет другой учет.

Если лицо продолжает работать по специальности, не подпадающей под закон о выслуге лет, оно может продолжать получать пенсию. Пенсионный фонд подчеркивает, что для возобновления получения пенсионных выплат в таком случае необходимо официально подтвердить свое увольнение.

Учреждение также отмечает, что количество приобретенного стажа влияет на размер пенсии, поэтому оно должно перечисляться и увеличиваться. Для расчета обновленных пенсионных выплат рекомендуется обращаться в Пенсионный фонд.

По данным последней информации от Пенсионного фонда Украины, пенсию получают 10,5 миллиона граждан. Однако только 10,4% из них получают пенсионные выплаты, превышая 10 тысяч гривен. Больше пенсионеров (29,5%) получают от 2 001 до 3 000 гривен. Остальные получают пенсию следующим образом:

0,6% – до 2 000 гривен;

21,3% – от 3001 до 4000 гривен;

15% – от 4001 до 5000 гривен;

23,2% – от 5001 до 10000 гривен.

Ожидается, что с 1 января 2024 г. произойдет последующий рост пенсионных выплат, а вместе с тем увеличится минимальная пенсия. Пересмотр основных расчетов выплат планируется произвести в марте.

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