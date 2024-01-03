«Нафтогаз» нагадав українцям, що потрібно встигнути зробити до 5 січня і на що це впливає, пише Politeka.net.

«Нафтогаз» закликав споживачів вчасно передавати показання.

«Вчасно передані дані – коректні нарахування у платіжках! Нагадуємо, що для визначення фактичного обʼєму спожитого газу, а не розрахункового, ми маємо отримати ваші показання до 5 числа кожного місяця», - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці «Нафтогаз» в Facebook.

В «Нафтогаз» також підкреслили, що передавати показання необхідно, навіть якщо людина не проживає у помешканні та не користується газом.

«Якщо цього не зробити, оператори ГРМ (міськ- або облгаз) можуть нарахувати обсяг спожитого газу на основі «планового щомісячного об’єму споживання», - попереджали в «Нафтогаз».

Раніше в «Нафтогаз» нагадали, що для того, щоб передати показання, здійснити оплату за спожитий газ, отримати довідку потрібен номер особового рахунку.

Знайти його можна в платіжці за спожитий газ або на сайті gas.ua. (Номер рахунку – це 9 цифр.)

У «Нафтогаз» також звертали увагу клієнтів на те, що особовий рахунок клієнтів компанії відрізняється від особового рахунка ОГРМ, який складається з 5, 9 або 10 цифр.

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