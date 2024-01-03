«Нафтогаз»напомнил украинцам, что нужно успеть сделать до 5 января и на что это влияет, пишет Politeka.net.

"Нафтогаз" призвал потребителей вовремя передавать показания.

«Вовремя передаваемые данные – корректные начисления в платежках! Напоминаем, что для определения фактического объема потребленного газа, а не расчетного, мы должны получить ваши показания до 5 числа каждого месяца», - говорится в сообщении официальной странице «Нафтогаз» в Facebook.

В «Нафтогазе» также подчеркнули, что передавать показания необходимо, даже если человек не проживает в доме и не пользуется газом.

«Если этого не сделать, операторы ГРМ (гор- или облгаз) могут насчитать объем потребленного газа на основе «планового ежемесячного объема потребления», – предупреждали в «Нафтогазе».

Ранее в "Нафтогазе" напомнили, что для того, чтобы передать показания, осуществить оплату за потребленный газ, получить справку нужен номер лицевого счета.

Найти его можно в платежке за потребленный газ или на сайте gas.ua. (Номер счета – это 9 цифр.)

В «Нафтогазе» также обращали внимание клиентов на то, что лицевой счет клиентов компании отличается от лицевого счета ОГРМ, состоящего из 5, 9 или 10 цифр.

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