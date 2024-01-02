«Нафтогаз» попередив українців, що передавати показання лічильника необхідно навіть, якщо людина тимчасово не проживає у помешканні та не користувалася газом, пише Politeka.net.

«Нафтогаз» також підкреслив, що на сайті gas.ua можна передати дані лічильника без реєстрації.

Для цього в головному меню необхідно натиснути розділ «Передача показань», потім ввести особовий рахунок і перші три літери прізвища власника рахунка, а також натиснути «Відправити».

«У віконці «Форма передачі»: введіть поточні показання і номер телефона, тисніть кнопку «Відправити», очікуйте повідомлення «Показання прийняті успішно», - пояснили в «Нафтогаз».

Також «Нафтогаз» надава роз’яснення, кому необхідно сплачувати за доставку газу.

«За доставку газу Ви маєте сплачувати Вашому Оператору ГРМ, вказуючи особовий рахунок за розподіл при оплаті. Оплата вартості послуг з розподілу (доставки) природного газу здійснюється до 20 числа (включно) місяця, в якому надаються послуги з розподілу природного газу», - наголосили в «Нафтогаз».

В «Нафтогаз» також уточнили щодо лічильників з модемом:

«Якщо у Вас встановлено лічильник з модемом, дані мають передаватися автоматично до Вашого облгазу».

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