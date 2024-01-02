«Нафтогаз» попередив українців, що передавати показання лічильника необхідно навіть, якщо людина тимчасово не проживає у помешканні та не користувалася газом, пише Politeka.net.

«Нафтогаз» також підкреслив, що на сайті gas.ua можна передати дані лічильника без реєстрації.

Для цього в головному меню необхідно натиснути розділ «Передача показань», потім ввести особовий рахунок і перші три літери прізвища власника рахунка, а також натиснути «Відправити».

«У віконці «Форма передачі»: введіть поточні показання і номер телефона, тисніть кнопку «Відправити», очікуйте повідомлення «Показання прийняті успішно», - пояснили в «Нафтогаз».

Нафтогаз, лічильник за газ

Також «Нафтогаз» надава роз’яснення, кому необхідно сплачувати за доставку газу.

«За доставку газу Ви маєте сплачувати Вашому Оператору ГРМ, вказуючи особовий рахунок за розподіл при оплаті. Оплата вартості послуг з розподілу (доставки) природного газу здійснюється до 20 числа (включно) місяця, в якому надаються послуги з розподілу природного газу», - наголосили в «Нафтогаз».

В «Нафтогаз» також уточнили щодо лічильників з модемом:

«Якщо у Вас встановлено лічильник з модемом, дані мають передаватися автоматично до Вашого облгазу».

Нафтогаз зробив роз'яснення

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