«Нафтогаз» нагадав споживачам газу, що обов’язкого необхідно зробити і до якої дати.

«Насолоджуйтеся теплом свят, але не забувайте, будь ласка, передати показання лічильника з 28 грудня по 5 січня», - зазначили в «Нафтогаз».

Також «Нафтогаз» запропонував споживачам зробити це одним зі способів. Так, передати показання лічильника можна за допомогою особистого кабінету my.gas.ua, на сайті «Нафтогаз», через SMS-повідомлення на номер 4647, через чат-боти Viber і Telegram.

У «Нафтогаз» підкреслили, що наразі така можливість доступна для всіх клієнтів Газмережі. А саме - Вінницька філія "Газмережі", Волинська філія "Газмережі" Дніпровська філія "Газмережі", Дніпропетровська філія», Донецькоблгаз, Житомирська філія "Газмережі", АТ "Закарпатгаз", АТ “Запоріжгаз”, Івано-Франківська філія «Газмережі», Київська філія «Газмережі»АТ «Коростишівгаз», Криворізька філія "Газмережі", Кропивницька філія "Газмережі", Львівська філія "Газмережі", Миколаївська філія "Газмережі", АТ "Рівнегаз", Сумська філія "Газмережі", АТ «Тисменицягаз», Харківська міська філія "Газмережі", Харківська філія, Хмельницька філія "Газмережі", Черкаська філія "Газмережі", АТ "Чернівцігаз", АТ "Чернігівгаз".

Додамо, щонайменше до кінця опалювального сезону зростання тарифів на газ не відбуватиметься.

Газ буде і надалі коштуватиме 7,96 гривні за кубометр для побутових споживачів.

Наразі понад 98% споживачів в Україні обслуговує "Нафтогаз".



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