У "Нафтогазі" розповіли українцям, як заощаджувати на теплі до 20% та платити менше.

Під час зимового періоду українці сплачують найвищі комунальні витрати, що є зрозумілим, оскільки опалення споживає велику кількість газу та електроенергії. Тому ціни і ростуть. У "Нафтогазі" розповіли, як заощаджувати на теплі до 20%.

Як радять у "Нафтогаз", щоб зменшити витрати на опалення в оселі, можна скористатися різними лайфхаками, які допоможуть зберігати тепло довше та скоротити рахунки за комунальні послуги.

Фахівці компанії "Нафтогаз" вважають, що ефективність опалювальних батарей можна збільшити на понад 20% за допомогою одного простого заходу - встановлення тепловідбивного екрана за радіатором. За цим методом середня температура в приміщенні може збільшитися на 1-2 градуси.

Встановлення тепловідбивного екрана не вимагає спеціальних інструментів і може бути виконано самостійно, кажуть у "Нафтогаз".

"Важливо пам'ятати, що штори, меблі та інші предмети, які перекривають батареї, обмежують розповсюдження тепла в приміщенні. Те ж стосується і пилу та бруду, які можуть накопичуватися на поверхні радіаторів", – наголошують представники "Нафтогазу".

В "Нафтогаз" наголошують, краще взагалі видалити штори та меблі перед батареєю, інакше тепло не матиме змоги розповсюджуватися на повну силу. Також, якщо немає можливості встановити підлогове опалення, рекомендується звернути увагу на килимове покриття, яке забезпечує ефективне теплозбереження.

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