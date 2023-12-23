В "Навтогазе" рассказали украинцам, как экономить на тепле до 20% и платить меньше.

Во время зимнего периода украинцы платят самые высокие коммунальные расходы, что понятно, поскольку отопление потребляет большое количество газа и электроэнергии. Потому цены и растут. В "Нафтогаз" рассказали, как экономить на тепле до 20%.

Как советуют в "Нафтогаз", чтобы уменьшить расходы на отопление в доме, можно воспользоваться разными лайфхаками, которые помогут сохранять тепло дольше и сократить счета за коммунальные услуги.

Специалисты компании "Нафтогаз" считают, что эффективность отопительных батарей можно увеличить более чем на 20% с помощью одного простого мероприятия – установка теплоотражающего экрана за радиатором. По этому методу средняя температура в помещении может увеличиться на 1-2 градуса.

Установка теплоотражающего экрана не требует специальных инструментов и может быть выполнена самостоятельно, говорят в "Нафтогаз".

"Важно помнить, что шторы, мебель и другие предметы, перекрывающие батареи, ограничивают распространение тепла в помещении. То же касается и пыли и грязи, которые могут накапливаться на поверхности радиаторов", – отмечают представители "Нафтогаз".

В "Нафтогаз" отмечают, лучше вообще удалить шторы и мебель перед батареей, иначе тепло не сможет распространяться в полную силу. Также, если нет возможности установить напольное отопление, рекомендуется обратить внимание на ковровое покрытие, обеспечивающее эффективное теплосбережение.

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