«Нафтогаз» напомнил потребителям газа, что обязательно необходимо сделать и до какой даты.

«Наслаждайтесь теплом праздников, но не забывайте, пожалуйста, передать показания счетчика с 28 декабря по 5 января», - указали в «Нафтогаз».

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Также «Нафтогаз» предложил потребителям сделать это одним из способов. Так, передать показания счетчика можно с помощью личного кабинета my.gas.ua, на сайте «Нафтогаза», через SMS-сообщение на номер 4647, через чат-боты Viber и Telegram.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что в настоящее время такая возможность доступна всем клиентам Газсети. А именно – Винницкий филиал "Газсети", Волынский филиал "Газсети" Днепровский филиал "Газсети", Днепропетровский филиал», Донецкоблгаз, Житомирский филиал "Газсети", АО "Закарпатгаз", АО "Запорожгаз", Ивано-Франковский филиал «Газмережи», Киевский филиал «Газмережи», Киевский филиал «Газмережи» филиал "Газсети", Кропивницкий филиал "Газсети", Львовский филиал "Газсети", Николаевский филиал "Газсети", АО "Ровнегаз", Сумский филиал а филиал " Газсети", Харьковский филиал, Хмельницкий филиал "Газсети", Черкасский филиал "Газсети", АО "Черновцыгаз", АО "Черниговгаз".

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Добавим, по меньшей мере, до конца отопительного сезона рост тарифов на газ не будет происходить.

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В настоящее время более 98% потребителей в Украине обслуживает "Нафтогаз".

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