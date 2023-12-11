«Нафтогаз» повідомив, що рахунки за листопад вже сформовані, пише Politeka.net.

У «Нафтогаз» також подякували споживачам за своєчасну оплату і зазначили, що якщо ж людина не отримала рахунок, то це можна зробити в особистому кабінеті, в чатботах GASUA, у Вайбер чи Телеграм, на електронну пошту, у терміналах самоосблуговування, Укрпоштою після 20 грудня, якщо споживач обрав друкований рахунок.

Заплатити за газ можна також в сособистому кабінеті, в чатботах GASUA, за допомогою Viber іTelegram, у банківських чи поштових відділеннях, у платіжних терміналах, а також через сайти та мобільні додатки банків.

У свою чергу деякі клієнти «Нафтогаз» поскаржились на сторінці компанії в Facebook на деякі незрозуміли для них моменти і помилки.

«Дані за листопад передані вчасно,через телеграм-бот,надійшов рахунок- вдвічі занижені показники і сума до оплати.То для кого вони передаються,якщо не фіксуються облгазом( Дніпропетровська обл.)? В особистому кабінеті " Нафтогазу" не відображені взагалі»,

«Дуже непомітно проскочила новина, що споживачі м Рівне мають подавати показники вже в Нафтогаз, оминаючи місцевий газзбут, який, м‘яко говорячи, як тільки не знущався з тих показників. Уточніть, будь ласка, інформацію!»,

«З жовтня повинна була бути нова ціна на доставку. Чому приходить оплата ще по старим цінам?».

Відповідаючи на питання щодо «нової ціни», «Нафтогаз» запевнив, що оплату за послуги розподілу необхідно проводити за тим самим особовим рахунком і тарифом - вони залишилися незмінними.

Щодо споживачівв у Рівнему, то, як розповіли в «Нафтогаз», клієнти АТ "Рівнегаз" можуть передати показники лічильника з 28 по 5 число включно в особистому кабінеті, в чат-боті GASUA Viber, Telegram, а також Messenger (Facebook), за допомогою IVR меню, а також зателефонувавши до контакт-центру ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», за допомогою SMS-повідомлення на короткий номер 4647, а таож на сайті «Нафтогаз», використовуючи лише особовий рахунок та перші три літери прізвища власника рахунку.

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