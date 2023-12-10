12,4 мільйона українських сімей, що становить 98% користувачів газу, платять за тарифами за газ у "Нафтогазу".

В Україні принаймні до завершення опалювального сезону тарифи на газ для клієнтів "Нафтогазу" залишаться незмінними. Це стосується приблизно 98% всіх сімей, які використовують газ, з тарифом у розмірі 7,96 грн за кубометр.

Пресслужба "Нафтогазу" повідомила, що тарифи та вартість газу була розрахована на весь опалювальний сезон.

Зазначено, що 12,4 мільйонів українських сімей, що становить 98% користувачів газу, придбовують це пальне у "Нафтогазу". У той же час, споживачі все ще мають можливість вибирати постачальника газу.

Тарифи на газ у різних компаній коливаються від 7,7 грн до 9,99 грн за кубометр. Діючі тарифи залишаються незмінними до 1 травня 2024 року, і вони не зазнали змін у жовтні.

Щоб уникнути помилок у розрахунках за газ, слід самостійно подавати показання лічильника від 28 до 5 числа кожного місяця. Навіть якщо ви не проживаєте в будинку і не використовуєте газ, але не бажаєте його відключати, важливо щомісяця подавати актуальні покази лічильника, навіть якщо цифра за місяць залишилася незмінною.

Україна відзначається тим, що регулювання тарифів на комунальні послуги, включаючи газ та електроенергію, допомагає стримувати темпи інфляції. Проте це регулювання передбачено скасувати вже в 2025 році, що може призвести до значного зростання вартості комунальних послуг та тарифу на газ включно.

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