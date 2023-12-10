12,4 миллиона украинских семей, что составляет 98% пользователей газа, платят по тарифам за газ у "Нафтогаза".

В Украине по крайней мере до завершения отопительного сезона тарифы на газ для клиентов "Нафтогаза" останутся неизменными. Это касается примерно 98% всех семей, использующих газ с тарифом в размере 7,96 грн за кубометр.

Пресслужба "Нафтогаза" сообщила, что тарифы и стоимость газа были рассчитаны на весь отопительный сезон.

Отмечено, что 12,4 миллиона украинских семей, что составляет 98% пользователей газа, приобретают это горючее у "Нафтогаза". В то же время потребители все еще имеют возможность выбирать поставщика газа.

Тарифы на газ у разных компаний колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Действующие тарифы остаются неизменными до 1 мая 2024 года, и они не претерпели изменений в октябре.

Чтобы избежать ошибок в расчетах за газ, следует самостоятельно подавать показания счетчика от 28 до 5 числа каждого месяца. Даже если вы не проживаете в доме и не используете газ, но не хотите его отключать, важно ежемесячно представлять актуальные показы счетчика, даже если цифра за месяц осталась неизменной.

Украина отмечается тем, что регулирование тарифов на коммунальные услуги, включая газ и электроэнергию, помогает сдерживать темпы инфляции. Однако это регулирование предусмотрено отменить уже в 2025 году, что может привести к значительному росту стоимости коммунальных услуг и тарифу на газ.

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