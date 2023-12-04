У компанії "Нафтогаз України" попереджають про шахрайську схему, де використовується інформація про вигаданий "соціальний тариф" на газ. Аферисти намагаються обманути довірливих громадян, пропонуючи їм "перейти на тариф 4 грн за кубометр", але насправді заволодівають особистою та банківською інформацією потерпілих. Про це йдеться у повідомленні "Нафтогазу".

Представники компанії "Нафтогаз України" підкреслили, що інформація про так званий "соціальний тариф" для населення, згідно з яким нібито для сімей військовослужбовців, пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених сімей встановлено тариф 4 грн за куб. м. газу, – не відповідає дійсності.

Фактичний тариф на газ у компанії "Нафтогаз України" становить 7,96 грн за кубометр, і ця ціна діє для всіх клієнтів компанії, включаючи приблизно 98% всіх сімей, які користуються газом.

Група "Нафтогаз" звернеться до правоохоронних органів із заявою для перевірки джерел поширення інформації про вигаданий "соціальний тариф". Ми також закликаємо громадян бути обережними та утримуватися від переходу за сумнівними посиланнями та не передавати свої особисті дані стороннім особам.

В "Нафтогаз" попередили - з 1 грудня тариф на газ для більшості абонентів в Україні залишився незмінним. Зміни в цінах можливі лише для юридичних осіб, однак для побутових споживачів ціни залишаються стабільними. Українці мають можливість обирати постачальника газу, з різницею у вартості кубометра газу від 7,7 грн до 9,99 грн. Тарифи діють до 1 травня 2024 року, і змін у жовтні не відбулося.

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