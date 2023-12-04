Группа "Нафтогаз" обратится в правоохранительные органы с заявлением для проверки источников распространения информации о выдуманном "социальном тарифе".

В компании "Нафтогаз Украины" предупреждают о мошеннической схеме, где используется информация о выдуманном "социальном тарифе" на газ. Аферисты пытаются обмануть доверчивых граждан, предлагая им "перейти на тариф 4 грн за кубометр", но на самом деле завладевают личной и банковской информацией потерпевших. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

Представители компании "Нафтогаз Украины" подчеркнули, что информация о так называемом "социальном тарифе" для населения, согласно которому якобы для семей военнослужащих, пенсионеров, многодетных и малоимущих семей установлен тариф 4 грн за куб. м. газа, – не соответствует действительности.

Фактический тариф на газ в компании "Нафтогаз Украины" составляет 7,96 грн за кубометр, и эта цена действует для всех клиентов компании , включая примерно 98% всех семей, пользующихся газом.

Группа "Нафтогаз" обратится в правоохранительные органы с заявлением для проверки источников распространения информации о выдуманном "социальном тарифе". Мы также призываем граждан соблюдать осторожность и воздерживаться от перехода по сомнительным ссылкам и не передавать свои личные данные посторонним лицам.

В "Нафтогаз" предупредили - с 1 декабря тариф на газ для большинства абонентов в Украине остался неизменным. Изменения в ценах возможны только для юридических лиц, но для бытовых потребителей цены остаются стабильными. Украинцы имеют возможность выбирать поставщика газа с разницей в стоимости кубометра газа от 7,7 грн до 9,99 грн. Тарифы действуют до 1 мая 2024 года и изменений в октябре не произошло.

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