«Нафтогаз» сообщил, что счета за ноябрь уже сформированы, пишет Politeka.net.

В «Нафтогазе» также поблагодарили потребителей за своевременную оплату и отметили, что если же человек не получил счет, то это можно сделать в личном кабинете, в чатах GASUA, в Вайбер или Телеграмм, на электронную почту, в терминалах самообслуживания, Укрпочтой после 20 декабря, если потребитель выбрал печатный счет.

Заплатить за газ можно также в личном кабинете, в чатботах GASUA, с помощью Viber и Telegram, в банковских или почтовых отделениях, в платежных терминалах, а также через сайты и мобильные приложения банков.

В свою очередь некоторые клиенты «Нафтогаза» пожаловались на странице компании в Facebook на некоторые непонятные для них моменты и ошибки.

«Данные за ноябрь переданы вовремя, через телеграмм-бот, поступил счет-вдвое заниженные показатели и сумма к оплате. Так для кого они передаются, если не фиксируются облгазом (Днепропетровская обл.)? В личном кабинете " Нефтегаза" не отражены вообще»,

«Очень незаметно проскочила новость, что потребители г. Ровно должны подавать показатели уже в Нафтогаз, минуя местный газсбыт, который, мягко говоря, как только не издевался над этими показателями. Уточните, пожалуйста, информацию!»,

«С октября должна была быть новая цена на доставку. Почему приходит оплата еще по старым ценам?».

Отвечая на вопрос о «новой цене», «Нафтогаз» заверил, что оплату за услуги распределения необходимо производить по тому же лицевому счету и тарифу - они остались неизменными.

Что касается потребителей в Ровно, то, как рассказали в «Нафтогазе», клиенты АО "Ровногаз" могут передать показатели счетчика с 28 по 5 число включительно в личном кабинете, в чате GASUA Viber, Telegram, а также Messenger (Facebook), с помощью IVR меню, а также позвонив в контакт-центр ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» , с помощью SMS-сообщения на короткий номер 4647, а также на сайте «Нафтогаз», используя только лицевой счет и первые три буквы фамилии владельца счета.

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