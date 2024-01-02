«Нафтогаз» дал разъяснения по актуальным вопросам, которые волнуют потребителей газа.

«Нафтогаз» предупредил украинцев, что передавать показания счетчика необходимо даже, если человек временно не проживает в доме и не пользовался газом, пишет Politeka.net.

"Нафтогаз" также подчеркнул, что на сайте gas.ua можно передать данные счетчика без регистрации.

Для этого в главном меню необходимо нажать раздел "Передача показаний", затем ввести лицевой счет и первые три буквы фамилии владельца счета, а также нажать "Отправить".

«В открывшемся окошке «Форма передачи»: введите текущие показания и номер телефона, жмите кнопку «Отправить», ожидайте сообщения «Показания успешно приняты», - пояснили в «Нафтогазе».

Также "Нафтогаз" предоставлял разъяснение, кому необходимо платить за доставку газа.

«За доставку газа Вы должны платить Вашему Оператору ГРМ, указывая лицевой счет за распределение при оплате. Оплата стоимости услуг по распределению (доставке) природного газа осуществляется до 20 числа (включительно) месяца, в котором предоставляются услуги по распределению природного газа», - подчеркнули в «Нафтогазе».

В «Нафтогазе» также уточнили относсительно счетчиков с модемом:

«Если у вас установлен счетчик с модемом, данные должны передаваться автоматически в ваш облгаз».

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