Законодавчо визначена грошова допомога для громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах. Процес отримання цієї допомоги від місцевих адміністрацій тепер став відомим. Грошова допомога українцям регламентується Законом України "Про соціальні послуги", а також рішеннями селищних або міських рад.

Місцеві адміністрації сіл, районів або міст можуть виділяти грошову допомогу жителям за потребою. Така грошова допомога може бути надана одноразово, щорічно або щомісячно.

Розмір та періодичність грошової допомоги визначається рішенням місцевих депутатів за рекомендацією департаменту соціальної політики після перевірки достовірності інформації. Причинами для грошової допомоги можуть бути безробіття, тяжка хвороба, отриманий статус ВПО та інші обставини.

Зазвичай таку грошову допомогу отримують сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, мають дітей з інвалідністю або є малозабезпеченими. Розмір грошової допомоги від місцевих адміністрацій залежить від можливостей бюджету, запитів департаменту соцполітики та рішень місцевих депутатів.

Часто грошову допомогу отримують сім'ї з середньомісячним доходом, який не перевищує 1,5 прожиткового мінімуму на людину, хоча є випадки, коли виплата проводиться без урахування доходів.

Для отримання виплати з місцевого бюджету потрібно подати заяву та необхідні документи до територіального Управління соціального захисту населення, дочекатися результатів оцінки потреб та діяти відповідно до вказаних процедур.

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