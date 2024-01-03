Законодательно определена денежная помощь для граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Процесс получения этой помощи от местных администраций теперь стал известен.Денежная помощь украинцам регламентируется Законом Украины "О социальных услугах", а также решениями поселковых или городских советов.

Местные администрации сел, районов или городов могут выделять денежную помощь жителям по необходимости. Такая денежная помощь может быть предоставлена ​​единовременно, ежегодно или ежемесячно.

Размер и периодичность денежной помощи определяется решением местных депутатов по рекомендации департамента социальной политики после проверки подлинности информации. Причинами для пособия могут быть безработица, тяжелая болезнь, полученный статус ВПЛ и другие обстоятельства.

Обычно такую ​​денежную помощь получают семьи, которые воспитывают троих и более детей, имеют детей с инвалидностью или малообеспеченными. Размер денежной помощи местных администраций зависит от возможностей бюджета, запросов департамента соцполитики и решений местных депутатов.

Часто денежную помощь получают семьи со среднемесячным доходом, который не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, хотя есть случаи, когда выплата производится без учета доходов.

Для получения выплаты из местного бюджета нужно подать заявление и необходимые документы в территориальное управление социальной защиты населения, дождаться результатов оценки потребностей и действовать в соответствии с указанными процедурами.

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