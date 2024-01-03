Починаючи з 1 січня 2024 року, прожитковий мінімум на одну особу зросте – тому виріс і розмір соцвиплат.

За рахунок зростання прожиткового мінімуму встановлені нові розміри соціальної допомоги на 2024 рік. У Державному бюджеті на 2024 рік передбачені зміни щодо розмірів соціальних виплат.

Починаючи з 1 січня 2024 року, прожитковий мінімум на одну особу складатиме 2 920 гривень. Той самий показник для осіб, які втратили працездатність, становитиме 2 361 гривню.

У 2024 році прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років складе 2 563 гривні, а для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень.

Особи, які здійснили опіку чи піклування над дитиною, отримають такі виплати: на дітей до 6 років – 6 407,5 гривні, від 6 до 18 років – 7 990 гривень.

Щодо декретних виплат та аліментів, жінки, які перебувають у декреті та не є підприємцями, щомісяця отримуватимуть 757 гривень.

Також змінились умови виплат при ухиленні одного з батьків від аліментів: для дітей до 6 років ці виплати складають 1 281,5 гривень, від 6 до 18 років – 1 598 гривень.

Щодо пенсій для дітей з інвалідністю, у випадку наявності підгрупи А, вони отримуватимуть 200% від прожиткового мінімуму для свого віку. Для інших груп надбавки складатимуть 50% від визначеного за віком прожиткового мінімуму.

Виплати по інвалідності для осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю I чи II групи, залежно від статусу, становитимуть від 60% до 100% прожиткового мінімуму.

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