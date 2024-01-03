Начиная с 1 января 2024 года, прожиточный минимум на одного человека возрастет - потому вырос и размер соцвыплат.

За счет роста прожиточного минимума установлены новые размеры социальной помощи на 2024 год. В Государственном бюджете на 2024 год предусмотрены изменения относительно размеров социальных выплат.

Начиная с 1 января 2024 года, прожиточный минимум на одного человека будет составлять 2 920 гривен. Тот же показатель для лиц, потерявших трудоспособность, составит 2 361 гривну.

В 2024 году прожиточный минимум для детей до 6 лет составит 2 563 гривны, а для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.

Лица, осуществившие опеку или попечительство над ребенком, получат следующие выплаты: на детей до 6 лет – 6 407,5 гривны, от 6 до 18 лет – 7 990 гривен.

О декретных выплатах и ​​алиментах женщины, находящиеся в декрете и не являющиеся предпринимателями, будут ежемесячно получать 757 гривен.

Также изменились условия выплат при уклонении родителя от алиментов: для детей до 6 лет эти выплаты составляют 1 281,5 гривен, от 6 до 18 лет – 1 598 гривен.

О пенсиях для детей с инвалидностью, в случае наличия подгруппы А, они будут получать 200% от прожиточного минимума для своего возраста. Для других групп надбавки будут составлять 50% определенного по возрасту прожиточного минимума.

Выплаты по инвалидности для лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью I или II группы, в зависимости от статуса, составят от 60% до 100% прожиточного минимума.

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