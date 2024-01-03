Упродовж минулого тижня в Україні спостерігається зниження цін на популярний овоч. Йдеться про моркву. Зниження ціни на цей овоч триває й надалі. Як зазначають експерти продовжується тенденція падіння цін на цей коренеплід через значне збільшення його пропозиції на внутрішньому ринку.

Різкий спад цін на моркву пов'язаний з помітним збільшенням пропозиції цього овоча на українському ринку у поточному тижні. Ряд виробників вирішив почати розпродаж моркви зі сховищ, що призвело до зниження цін.

Більшість українських фермерів пропонує моркву за цінами від 8 до 12 гривень за кілограм ($0,21-0,32/кг), що в середньому на 23% дешевше, ніж на попередньому тижні.

Збільшення пропозиції моркви на ринку є основною причиною різкого зниження цін. Зазначається, що якість зберігання моркви в сховищах погіршується, і багато виробників вирішили активізувати розпродаж перед настанням холодів, оскільки у них виникають проблеми зі зберіганням продукції. Тому в найближчий місяць прогнозується падіння ціни на моркву.

Зараз ціни на моркву в українських господарствах на 43% нижчі, ніж наприкінці грудня 2022 року. У супермаркетах кільцева різноманітність моркви доступна за цінами, які починаються від 10 гривень за кілограм.

Джерело: EastFruit.

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