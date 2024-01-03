На прошлой неделе в Украине наблюдается снижение цен на популярный овощ. Речь идет о моркови. Снижение цены на этот овощ продолжается и дальше. Как отмечают эксперты, продолжается тенденция падения цен на этот корнеплод из-за значительного увеличения его предложения на внутреннем рынке.

Резкий спад цен на морковь связан с заметным увеличением предложения этого овоща на украинском рынке в текущей неделе. Ряд производителей решили начать распродажу моркови из хранилищ, что привело к снижению цен.

Большинство украинских фермеров предлагает морковь по ценам от 8 до 12 гривен за килограмм ($0,21-0,32/кг), что в среднем на 23% дешевле, чем на прошлой неделе.

Увеличение предложения моркови на рынке является основной причиной резкого понижения цен. Отмечается, что качество хранения моркови в хранилищах ухудшается и многие производители решили активизировать распродажу перед наступлением холодов, поскольку у них возникают проблемы с хранением продукции. Поэтому в ближайший месяц прогнозируется падение цены на морковь.

Сейчас цены на морковь в украинских хозяйствах на 43% ниже, чем в конце декабря 2022 года. В супермаркетах кольцевое разнообразие моркови доступно по ценам, начинающимся от 10 гривен за килограмм.

Источник: EastFruit.

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