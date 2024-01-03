Деякі українці мають можливість вибрати між пенсією за віком та пенсією по інвалідності, залежно від своєї ситуації. Визначення того, яка з виплат буде вигіднішою, залежить від ступеня інвалідності та відпрацьованого стажу. Про це говориться у повідомленні ПФУ.
Особам із ІІІ групою інвалідності може бути вигідніше отримувати пенсію за віком, якщо вони мають повний відпрацьований стаж. Пенсія по інвалідності ІІІ групи становить 50% від розміру пенсії за віком, що складає 1 934 гривень. З урахуванням того, що мінімальний розмір пенсії за віком становить 2 600 гривень (за наявності потрібного стажу), варто обирати цю опцію.
У випадку, коли особа має І чи ІІ групу інвалідності, існує велика ймовірність, що виплати за інвалідністю будуть вищими, ніж пенсія за віком.
Для переходу з одного виду пенсії на інший потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України. Нові виплати почнуть нараховуватися з дати подачі заяви, з врахуванням додаткових документів про стаж або заробіток, які не були враховані раніше, включаючи період після призначення пенсії.
Розмір пенсії по інвалідності визначається наступним чином:
- особам з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком,
- особам з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком,
- особам з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.
Для виходу на пенсію за віком у 60 років потрібно набути повний стаж: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.
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