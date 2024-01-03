Для переходу з одного виду пенсії на інший слід подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Деякі українці мають можливість вибрати між пенсією за віком та пенсією по інвалідності, залежно від своєї ситуації. Визначення того, яка з виплат буде вигіднішою, залежить від ступеня інвалідності та відпрацьованого стажу. Про це говориться у повідомленні ПФУ.

Особам із ІІІ групою інвалідності може бути вигідніше отримувати пенсію за віком, якщо вони мають повний відпрацьований стаж. Пенсія по інвалідності ІІІ групи становить 50% від розміру пенсії за віком, що складає 1 934 гривень. З урахуванням того, що мінімальний розмір пенсії за віком становить 2 600 гривень (за наявності потрібного стажу), варто обирати цю опцію.

У випадку, коли особа має І чи ІІ групу інвалідності, існує велика ймовірність, що виплати за інвалідністю будуть вищими, ніж пенсія за віком.

Для переходу з одного виду пенсії на інший потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України. Нові виплати почнуть нараховуватися з дати подачі заяви, з врахуванням додаткових документів про стаж або заробіток, які не були враховані раніше, включаючи період після призначення пенсії.

Розмір пенсії по інвалідності визначається наступним чином:

особам з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком,

особам з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком,

особам з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.

Для виходу на пенсію за віком у 60 років потрібно набути повний стаж: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

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