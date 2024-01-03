Для перехода с одного вида пенсии на другой следует подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

Некоторые украинцы имеют возможность выбрать между пенсией по возрасту и пенсией по инвалидности в зависимости от ситуации. Определение того, какая из выплат будет более выгодной, зависит от степени инвалидности и отработанного стажа. Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Лицам с ІІІ группой инвалидности может быть выгоднее получать пенсию по возрасту, если у них есть полный отработанный стаж. Пенсия по инвалидности ІІІ группы составляет 50% от размера пенсии по возрасту, что составляет 1934 гривен. С учетом того, что минимальный размер пенсии по возрасту составляет 2600 гривен (при наличии нужного стажа), следует выбирать эту опцию.

В случае, если лицо имеет I или II группу инвалидности, существует большая вероятность, что выплаты по инвалидности будут выше, чем пенсия по возрасту.

Для перехода с одного вида пенсии на другой следует подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины. Новые выплаты начнут начисляться с даты подачи заявления с учетом дополнительных документов о стаже или заработке, которые не были учтены ранее, включая период после назначения пенсии.

Размер пенсии по инвалидности определяется следующим образом:

лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту,

лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту,

лицам с инвалидностью ІІІ группы – 50% пенсии по возрасту.

Для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет нужно приобрести полный стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

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