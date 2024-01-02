З 1 січня вимоги до отримання пенсії посилилися. Тепер для отримання пенсії у 60 років доведеться довше працювати.

З 1 січня Україна збільшила вимоги для отримання пенсії у віці 60 та 63 роки, підвищивши мінімально необхідний стаж на 12 місяців. Тому пенсії отримають не всі. Про це зазначено в Законі України "Про пенсійне забезпечення".

Раніше, на початку 2023 року, для отримання пенсії у віці 60 років вимагалося мати 30 років стажу, що дозволяло переходити на заслужений відпочинок. Особам із стажем від 20 до 30 років надавалася можливість отримати пенсію у віці 63 роки.

З 1 січня вимоги до отримання пенсії стали більш жорсткими. Тепер для отримання пенсії у 60 років потрібно мати 31 рік стажу, а для пенсії у 63 роки - не менше 21 року. Виплата пенсії від 65 років залишилася без змін - від 15 років стажу.

Це змінення вимог до стажу передбачене пенсійною реформою 2017 року, яка встановила річне збільшення вимог на 12 місяців. Внаслідок цього українці повинні мати щонайменше 35 років стажу, щоб вийти на пенсію вчасно.

До розпочатку повномасштабної війни середній стаж українців при виході на пенсію становив 32 роки. Таким чином, багатьом українцям цього року вистачить стажу для вчасного виходу на пенсію. Проте вже з наступного року для багатьох українців це може стати серйозною проблемою, і їм доведеться працювати довше перед пенсійним віком.

Поступово майже половина всіх 60-річних українців відсьогодні не матиме можливості вийти на пенсію вчасно. Це рішення 2017 року приймалося з метою відтермінування рішення про загальне підвищення пенсійного віку.

З 1 січня також зросли розміри пенсій, особливо для тих, чиї виплати залежать від мінімальної зарплати чи прожиткового мінімуму.

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