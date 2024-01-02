С 1 января требования к получению пенсии ужесточились. Теперь для получения пенсии в 60 лет придется дольше работать.

С 1 января Украина увеличила требования для получения пенсии в возрасте 60 и 63 лет, повысив минимально необходимый стаж на 12 месяцев. Потому пенсии получат не все. Об этом указанов Законе Украины "О пенсионном обеспечении".

Ранее, в начале 2023 года, для получения пенсии в возрасте 60 лет требовалось 30 лет стажа, что позволяло переходить на заслуженный отдых. Лицам со стажем от 20 до 30 лет предоставлялась возможность получить пенсию в возрасте 63 лет.

С 1 января требования к получению пенсии ужесточились. Теперь для получения пенсии в 60 лет нужно иметь 31 год стажа, а для пенсии в 63 года – не менее 21 года. Выплата пенсии от 65 лет осталась без изменений – от 15 лет стажа.

Это изменение требований к стажу предусмотрено пенсионной реформой 2017, которая установила годовое увеличение требований на 12 месяцев. В результате украинцы должны иметь не менее 35 лет стажа, чтобы выйти на пенсию вовремя.

До начала полномасштабной войны средний стаж украинцев при выходе на пенсию составил 32 года. Таким образом, многим украинским в этом году хватит стажа для своевременного выхода на пенсию. Однако уже со следующего года для многих украинцев это может стать серьезной проблемой, и им придется работать дольше пенсионного возраста.

Постепенно почти половина всех 60-летних украинцев с сегодняшнего дня не сможет выйти на пенсию вовремя. Это решение 2017 принималось с целью отсрочки решения об общем повышении пенсионного возраста.

С 1 января также выросли размеры пенсий, особенно для тех, чьи выплаты зависят от минимальной зарплаты или прожиточного минимума.

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