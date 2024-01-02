С 1 января Украина увеличила требования для получения пенсии в возрасте 60 и 63 лет, повысив минимально необходимый стаж на 12 месяцев. Потому пенсии получат не все. Об этом указанов Законе Украины "О пенсионном обеспечении".

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Ранее, в начале 2023 года, для получения пенсии в возрасте 60 лет требовалось 30 лет стажа, что позволяло переходить на заслуженный отдых. Лицам со стажем от 20 до 30 лет предоставлялась возможность получить пенсию в возрасте 63 лет.

С 1 января требования к получению пенсии ужесточились. Теперь для получения пенсии в 60 лет нужно иметь 31 год стажа, а для пенсии в 63 года – не менее 21 года. Выплата пенсии от 65 лет осталась без изменений – от 15 лет стажа.

Это изменение требований к стажу предусмотрено пенсионной реформой 2017, которая установила годовое увеличение требований на 12 месяцев. В результате украинцы должны иметь не менее 35 лет стажа, чтобы выйти на пенсию вовремя.

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До начала полномасштабной войны средний стаж украинцев при выходе на пенсию составил 32 года. Таким образом, многим украинским в этом году хватит стажа для своевременного выхода на пенсию. Однако уже со следующего года для многих украинцев это может стать серьезной проблемой, и им придется работать дольше пенсионного возраста.

Постепенно почти половина всех 60-летних украинцев с сегодняшнего дня не сможет выйти на пенсию вовремя. Это решение 2017 принималось с целью отсрочки решения об общем повышении пенсионного возраста.

С 1 января также выросли размеры пенсий, особенно для тех, чьи выплаты зависят от минимальной зарплаты или прожиточного минимума.

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