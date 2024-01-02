Наразі Мінсоцполітики разом з ООН в 2023 році вже виплатили грошову допомогу до пенсій 278 тисячам українських пенсіонерів.

Українці, які знаходяться у найвразливішому становищі, отримають грошову допомогу від Міністерства соціальної політики спільно з Організацією Об'єднаних Націй (ООН). В Міністерстві соціальної політики зазначили, що ця грошова допомога в 2024 році передбачає надбавку для осіб з інвалідністю, зокрема для пенсіонерів, які постраждали внаслідок воєнних подій.

Наразі Мінсоцполітики разом з ООН в 2023 році вже виплатили грошову допомогу до пенсій 278 тисячам українських пенсіонерів, які проживають у зоні бойових дій і отримують пенсію менше 3 тисяч гривень. Загальна сума грошової допомоги становить 609 мільйонів гривень.

На даний момент, цю грошову допомогу продовжать отримувати 350 тисяч українців із інвалідністю, які відповідають наступним критеріям:

Проживання на прифронтовій території та у зоні активних бойових дій. Відсутність статусу учасника бойових дій (ВПО). Щомісячні виплати пенсії менше 3,250 гривень. Відсутність інших міжнародних грошових допомог.

Важливо зазначити, що в Україні визначення розміру пенсії по інвалідності враховує також вікові виплати, де 100% від пенсії за віком отримують громадяни з інвалідністю І групи, 90% - ІІ група, 50% - ІІІ група.

В Уряді встановили мінімуми нижче яких виплати українців бути не можуть:

Особи з І групою інвалідності: щонайменше 2,300 гривень.

ІІ та ІІІ група інвалідності, якщо особа не працює: 2,100 гривень.

ІІ та ІІІ група, якщо громадяни продовжують працювати: 2,093 гривні.

Важливо також відзначити, що призначення групи інвалідності проводиться спеціальною комісією, і при наявності змін під час повторної експертизи, коригуються і виплати грошової допомоги відповідно до виявлених змін.

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