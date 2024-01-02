Минсоцполитики вместе с ООН в 2023 году уже выплатили денежную помощь к пенсиям 278 тысячам украинских пенсионеров.

Украинцы, находящиеся в самом уязвимом положении, получат денежную помощь от Министерства социальной политики совместно с Организацией Объединенных Наций (ООН). В Министерстве социальной политики указали, что эта денежная помощь предусматривает надбавку для лиц с инвалидностью, в том числе для пострадавших пенсионеров. в результате военных событий.

Минсоцполитики вместе с ООН в 2023 году уже выплатили денежную помощь к пенсиям 278 тысячам украинских пенсионеров, которые проживают в зоне боевых действий и получают пенсию менее 3 тысяч гривен. Общая сумма денежной помощи составляет 609 миллионов гривен.

На данный момент эту денежную помощь продолжат получать 350 тысяч украинцев с инвалидностью, которые отвечают следующим критериям:

Размещение на прифронтовой территории и в зоне активных боевых действий. Отсутствие статуса участника боевых действий (ВПЛ). Ежемесячные выплаты пенсии менее 3250 гривен. Отсутствие другой международной денежной помощи.

Важно отметить, что в Украине определение размера пенсии по инвалидности учитывает также возрастные выплаты, где 100% от пенсии по возрасту получают граждане с инвалидностью I группы, 90% – ІІ группа, 50% – ІІІ группа.

В Правительстве установили минимумы ниже которых выплаты украинцев быть не могут:

Лица с I группой инвалидности: не менее 2,300 гривен.

ІІ и ІІІ группа инвалидности, если человек не работает: 2,100 гривен.

ІІ и ІІІ группа, если граждане продолжают работать: 2,093 гривны.

Важно также отметить, что назначение группы инвалидности проводится специальной комиссией, и при наличии изменений при повторной экспертизе, корректируются и выплаты денежной помощи в соответствии с выявленными изменениями.

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