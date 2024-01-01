Стало відомо, у яких категорій українців і на скільки збільшаться виплати пенсій.

З початку січня в Україні проведено перерахунок пенсій. Підвищення вплине на тих громадян, чиї пенсійні виплати залежать від мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Про це зазначено в повідомленні Пенсійного фонду України.

Максимальні пенсії, отримувані громадянами з високим рівнем доходу, певними ветеранами, а також окремими категоріями військовослужбовців у відставці, збільшать на 2,6 тис. грн – від 20 930 до 23 610 грн.

Мінімальні пенсії для осіб з обмеженим стажем або тих, хто мав низькі доходи (близькі до мінімальних), зростуть з 1 січня з 2093 до 2361 грн, що становить приріст у 268 грн.

Доплати пенсій за стаж понад норму (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) також змінюються. За кожен рік, що перевищує вказану норму, можна буде отримувати 1% прожиткового мінімуму, який збільшиться з 20,9 грн до 26,8 грн з наступного року.

Гарантії для пенсіонерів, що досягли 65-річного віку та виконали стажові вимоги, також зросли. Згідно з законом, розмір їхньої пенсії має становити не менше 40% мінімалки, збільшившись з 2680 грн до 2840 грн з нового року.

Більше суттєве підвищення пенсій передбачено на березень, але деталі цього заходу наразі залишаються невідомими. У той же час є невтішна новина для майбутніх пенсіонерів, оскільки вимоги до виходу на пенсію будуть змінені. Наразі для отримання пенсії в 60 років потрібно мати 30 років стажу, а з наступного року ця вимога зросте до 31 року.

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