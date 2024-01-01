Стало известно, в каких категориях украинцев и на сколько увеличатся выплаты пенсий.

С начала января в Украине произведен перерасчет пенсий. Повышение повлияет на тех граждан, чьи пенсионные выплаты зависят от минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Об этом указано в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Максимальные пенсии, получаемые гражданами с высоким уровнем дохода, определенными ветеранами, а также отдельными категориями военнослужащих в отставке, увеличат на 2,6 тыс. грн - от 20 930 до 23 610 грн.

Минимальные пенсии для лиц с ограниченным стажем или имеющих низкие доходы (близкие к минимальным) возрастут с 1 января с 2093 до 2361 грн, что составляет прирост в 268 грн.

Доплаты пенсий за стаж сверх нормы (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) также изменяются. За каждый год, превышающий указанную норму, можно будет получать 1% прожиточного минимума, который увеличится с 20,9 до 26,8 грн со следующего года.

Гарантии для пенсионеров, достигшие 65-летнего возраста и выполнившие стажовые требования, также выросли. По закону размер их пенсии должен составлять не менее 40% минималки, увеличившись с 2680 грн до 2840 грн с нового года.

Более существенное повышение пенсий предусмотрено на март, но детали этого мероприятия остаются неизвестными. В то же время есть нелестная новость для будущих пенсионеров, поскольку требования к выходу на пенсию будут изменены. Для получения пенсии в 60 лет нужно иметь 30 лет стажа, а со следующего года это требование возрастет до 31 года.

Последние новости Украины:

Напомним, минимальная пенсия более 8 тысяч может быть получена украинцами.

Как писала Politeka, украинцы могут потерять пенсии.

Также Politeka сообщала, какие выплаты получат 60-летние украинцы, у которых нет необходимого стажа.