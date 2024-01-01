Телеведуча Леся Нікітюк поділилася у своєму Instagram кадрами з подругами, які разом із нею вирішили скуштувати трохи шкідливої ​​їжі. Кадри з демонстрацією чіпсів чимало розлютили українців.

За словами українців, такої їжі Нікітюк точно не їсть і навряд би стала, оскільки займається спортом, стежить за фігурою і часто показує, якій різноманітній їжі віддає перевагу. При цьому Нікітюк неодноразово зауважувала, що багато продуктів не їсть і контролює режим дня.

«Як можна їсти те, що несмачне, найгірші чіпси; Цей видос може виправдати лише те, що зібрані кошти підуть на ЗСУ. Сподіваюся, я не помиляюся; Типу Леся чіпси їсть)); Чесно рекламують хімію щоб купували цькували інших; Краще шийками торгувати як Оля чи «задньою частиною». Ганьба. Що за відео? Від цього продукту холестерин зашкалює; Чипсов не хочу, але подивилася з посмішкою» - написали в мережі.

До цього Микитюк поділилася атмосферними знімками з батьківського будинку у Хмельницькому, де вона зустрічає майбутнє Різдво. На опублікованих фотографіях впадає у вічі святковий стіл, сервірований з простотою і водночас із вишукуванням.

У мережі розгорілися суперечки через те, що ведуча вирішила святкувати з близькими Різдво саме з 24 на 25, як раніше робили в нашій країні. Чоловік українців і росіяни, які розпалюють конфлікт, почали писати, що потрібно святкувати Різдво саме з 6-го на 7 число, як це колись змусили робити, змінивши календар і нав'язавши дані дати.

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