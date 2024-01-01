Телеведущая Леся Никитюк поделилась в своем Instagram кадрами с подругами, которые вместе с ней решили попробовать немного вредной еды. Кадры с демонстрацией чипсов немало разозлили украинцев.

По словам украинцев, такую пищу Никитюк точно не ест и вряд бы стала, так как занимается спортом, следит за фигурой и часто показывает, какую разнообразную пищу предпочитает. При этом Никитюк не раз подмечала, что многие продукты не ест и контролирует режим дня.

«Как можно есть то, что невкусное, худшие чипсы; Этот видос может оправдать только то, что собранные средства пойдут на ВСУ. Надеюсь я не ошибаюсь; Типа Леся чипсы ест)); Честно рекламируют химию чтобы покупали травили других; Уж лучше шейками торговать как Оля или «задней частью». ПОЗОР. Что за видео? От этого продукта холестерин зашкаливает; Чипсов не хочу, но посмотрела с улыбкой» - написали в сети.

До этого Никитюк поделилась атмосферными снимками из родительского дома в Хмельницком, где она встречает предстоящее Рождество. На опубликованных фотографиях бросается в глаза праздничный стол, сервированный с простотой и в то же время с изыском.

В сети разгорелись споры из-за того, что ведущая решила праздновать с близкими Рождество именно с 24-го на 25, как ранее делали в нашей стране. Часть украинцев и россияне, разжигающие конфликт, принялись писать, что нужно праздновать Рождество именно с 6-го на 7 число, как это когда-то вынудили делать, сменив календарь и навязав данные даты.

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