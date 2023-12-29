Відома акторка, Народна артистка України Ольга Сумська розповіла про вибухи поруч зі своїм домом у Києві.

На своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська повідомила, як із родиною пережила вибухи в Києві.

Вранці 29 грудня російські окупанти здійснили одну з найбільш масованих ракетних атак по Україні, завдавши смертительних ударів по Києву, Дніпру, Харкову, Одесі, Львову та Запоріжжю.

Вибухи в Києві пролунали зовсім поруч із будинком Ольги Сумської. Акторка з родиною прокинулися від страшних звуків.

"Прокинулись від страшних вибухів зовсім поруч…Київ!Дніпро!Харків!Львів!Запоріжжя!Одеса!😢Моя рідна Україна…Глибокі співчуття постраждалим 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Важко уявити, що було б, якби не наші повітряні сили…ППО🙏🏻🙏🏻🙏🏻", – написала Ольга Сумська.

Ольга Сумська опублікувала моторошні кадри руйнувань у різних містах України.

Українці в коментарях до посту Ольги Сумської також не стримують емоцій:

"Що за нелюди !! Як можна таке робити???? Бідні люди 😢😢😢😢за що нам це?? Хай ці нелюди згорять в аду!!!! Одне бажання - щоб бумеранг скоріше повернувся в їх бік і вони відчули на собі цей жах";

"Царство небесне загиблим цієї ночі. Родинам щирі співчуття. 😢";

"Так, ця сволота живиться кровʼю і стражданням, а ще нашим розбратом ! ⚡️Тому тримайтеся, Українці!🇺🇦❤️";

"Все це так мені нагадує про все, що ми пережили в Маріуполі.... Начебто б я повернулася зараз туди 💔 Я дуже добре розумію ступінь цього жаху, тому що все це відчула на собі".

Останні новини України:

Смачно і недорого: Ольга Сумська дала чарівний рецепт страви з п'яти інгредієнтів.

Мінус 10 кілограм - секрет швидкого схуднення Ольги Сумської.

Також повідомлялось, що Ольга Сумска підказала, що додати у пиріг, щоб він вийшов неймовірно смачним.