Відома акторка, Народна артистка України Ольга Сумська емоційно звернулася до українців, які досі не вивчили мову своєї держави.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська розповіла, як сама колись опанувала українську мову.

"Памʼятаю, коли мова увійшла в моє серце…Мені було 6 років, мешкали з родиною тоді в Запоріжжі, де мовою спілкувалась, на жаль, не більшість мешканців міста. Тато з мамою поїхали на гастролі, а мене вперше відправили в село під Києвом", — пригадує Ольга Сумська.

Сумська похвалилася, що за місяць перебування в селі Катюжанка, де народилась її мама, знаменита акторка Ганна Іванівна Сумська, і спілкуванні з родичами вона приїхала додому вже з чудовою українською.

Ольга Сумська наголосила, що їй було достатнього одного місяця, щоб вільно заговорити українською, тому її дивують деякі українці.

"Мене дивують люди, які все своє життя в Україні і навіть не намагались почати вивчати мову. Почніть! Ніколи не пізно, особливо сьогодні, у цей найвідповідальніший час для країни!", — звернулася Ольга Сумська до українців.

Акторка напередодні приїжджала до Дніпра з гастролями і відзначила, що мовна ситуація в місті змінилася на краще.

"На фото я в центрі Дніпра, перед виставою, яку ми днями відіграли з аншлагом! Прогулюючись містом, все більше чую українську! Радію і тішусь! Не зупиняймося!🫶🏻❤️", — додала Ольга Сумська.

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