Известная актриса, Народная артистка Украины Ольга Сумская эмоционально обратилась к украинцам, которые до сих пор не выучили язык своего государства.

На этот раз на своей странице в Instagram Ольга Сумская рассказала, как сама когда-то овладела украинским языком.

"Помню, когда язык вошел в мое сердце… Мне было 6 лет, жили с семьей тогда в Запорожье, где на украинском общалось, к сожалению, не большинство жителей города. Папа с мамой поехали на гастроли, а меня впервые отправили в село под Киевом" , – вспоминает Ольга Сумская.

Сумская похвасталась, что за месяц пребывания в селе Катюжанка, где родилась ее мама, знаменитая актриса Анна Ивановна Сумская, и в общении с родственниками она приехала домой уже с прекрасным украинским.

Ольга Сумская подчеркнула, что ей было достаточно одного месяца, чтобы свободно заговорить на украинском, поэтому ее удивляют некоторые люди.

"Меня удивляют люди, которые всю свою жизнь в Украине и даже не пытались начать учить язык. Начните! Никогда не поздно, особенно сегодня, в это самое ответственное время для страны!", - обратилась Ольга Сумская к украинцам.

Актриса накануне приезжала в Днепр с гастролями и отметила, что языковая ситуация в городе изменилась к лучшему.

"На фото я в центре Днепра, перед спектаклем, который мы на днях отыграли с аншлагом! Прогуливаясь по городу, все больше слышу украинский! Тешусь и радуюсь! Не останавливаемся! 🫶🏻❤️", — добавила Ольга Сумская.

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