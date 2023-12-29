На своей странице в Instagram Ольга Сумская сообщила, как с семьей пережила взрывы в Киеве.
Утром 29 декабря российские оккупанты совершили одну из самых массированных ракетных атак по Украине, нанеся смертельные удары по Киеву, Днепру, Харькову, Одессе, Львову и Запорожью.
Взрывы в Киеве раздались совсем рядом с домом Ольги Сумской. Актриса с семьей проснулись от страшных звуков.
"Проснулись от страшных взрывов совсем рядом…Киев!Днепр!Харьков!Львов!Запорожье!Одесса!😢Моя родная Украина…Глубокие соболезнования пострадавшим🙏🏻🙏🏻", – написала Ольга Сумская.
Ольга Сумская опубликовала жуткие кадры разрушений в разных городах Украины.
Украинцы в комментариях к посту Ольги Сумской тоже не сдерживают эмоций:
"Что за изверги!! Как можно такое делать???? Бедные люди 😢😢😢😢за что нам это?? Пусть эти изверги сгорят в аду!!!! Одно желание – чтобы бумеранг скорее вернулся в их сторону и они испытали на себе этот ужас"
"Царство небесное погибшим этой ночью. Семьям искренние соболезнования. 😢";
"Да, эта сволочь питается кровью и страданием, а еще нашей раздором ! ⚡️Поэтому держитесь, Украинцы!🇺🇦❤️";
"Все это так мне напоминает обо всем, что мы пережили в Мариуполе.... Вроде бы я вернулась сейчас туда 💔 Я очень хорошо понимаю степень этого ужаса, потому что все это испытала на себе".
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