Известная актриса, Народная артистка Украины Ольга Сумская рассказала о взрывах рядом со своим домом в Киеве.

На своей странице в Instagram Ольга Сумская сообщила, как с семьей пережила взрывы в Киеве.

Утром 29 декабря российские оккупанты совершили одну из самых массированных ракетных атак по Украине, нанеся смертельные удары по Киеву, Днепру, Харькову, Одессе, Львову и Запорожью.

Взрывы в Киеве раздались совсем рядом с домом Ольги Сумской. Актриса с семьей проснулись от страшных звуков.

"Проснулись от страшных взрывов совсем рядом…Киев!Днепр!Харьков!Львов!Запорожье!Одесса!😢Моя родная Украина…Глубокие соболезнования пострадавшим🙏🏻🙏🏻", – написала Ольга Сумская.

Ольга Сумская опубликовала жуткие кадры разрушений в разных городах Украины.

Украинцы в комментариях к посту Ольги Сумской тоже не сдерживают эмоций:

"Что за изверги!! Как можно такое делать???? Бедные люди 😢😢😢😢за что нам это?? Пусть эти изверги сгорят в аду!!!! Одно желание – чтобы бумеранг скорее вернулся в их сторону и они испытали на себе этот ужас"

"Царство небесное погибшим этой ночью. Семьям искренние соболезнования. 😢";

"Да, эта сволочь питается кровью и страданием, а еще нашей раздором ! ⚡️Поэтому держитесь, Украинцы!🇺🇦❤️";

"Все это так мне напоминает обо всем, что мы пережили в Мариуполе.... Вроде бы я вернулась сейчас туда 💔 Я очень хорошо понимаю степень этого ужаса, потому что все это испытала на себе".

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