Внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок в Дніпрі та лікарню в Харкові.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Згідно з повідомленням МОЗ, у Харкові вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги.

«На щастя, жоден з пацієнтів чи медперсоналу не постраждав. За попередніми даними через обстріли міста 1 людина загинула та 9 людей травмовані, виклики продовжують надходити. Медики надають постраждалим всю необхідну медичну допомогу», - розповіли в Міністерстві.

У Дніпрі внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю медзакладу.

«Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття», - розповіли в МОЗ.

Пд атакою була і Одеса - внаслідок влучання у будівлю школи є 7 постраждалих, серед них 1 дитина.

«На жаль, одна людина загинула», - розповіли в МОЗ.

У Запоріжжі станом на 9:00 є 10 постраждалих, двоє з них у важкому стані. Під завалами однієї з будівель лишаються люди.

«Також після ранкової атаки на столицю щонайменше 14 людей отримали травми різного характеру, їм надається медична допомога. Виклики продовжують надходити», - кажуть в МОЗ.

Нагадаємо, внаслідок страшної ракетної атаки відомо про загиблих у Дніпрі, Харкові, Львові.

Багато постраждалих у Києві.Йде пошуково-рятувальна операція.

На даний момент відомо про 17 постраждалих.

ОНОВЛЕНО: У Дніпрі та області внаслідок атаки загинули 4 людини, ще майже півтора десятки постраждали.

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