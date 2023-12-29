В результате массированной ракетной атаки поврежден родильный дом в Днепре и больница в Харькове.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Согласно сообщению Минздрава, в Харькове взрывной волной повреждено здание медучреждения, на территории произошел пожар. Поврежден автомобиль экстренной помощи.

«К счастью, ни один из пациентов или медперсонала не пострадал. По предварительным данным из-за обстрелов города 1 человек погиб и 9 человек травмированы, вызовы продолжают поступать. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», – рассказали в Министерстве.

В Днепре в результате попадания существенно повреждено здание медучреждения.

«Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие», – рассказали в Минздраве.

Под атакой была и Одесса - в результате попадания в здание школы 7 пострадавших, среди них 1 ребенок.

«К сожалению, один человек погиб», – рассказали в Минздраве.

В Запорожье по состоянию на 9:00 есть 10 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. Под завалами одного из зданий остаются люди.

«Также после утренней атаки на столицу по меньшей мере 14 человек получили травмы разного характера, им оказывается медицинская помощь. Вызовы продолжают поступать», - говорят в Минздраве.

Напомним, в результате страшной ракетной атаки известно о погибших в Днепре, Харькове, Львове.

Много пострадавших в Киеве. Идет поисково-спасательная операция.

На данный момент известно о 17-ти пострадавших.

ОБНОВЛЕНО:

В Днепре и области в результате атаки погибли 4 человека, еще почти полтора десятка пострадали.

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