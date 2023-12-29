Так, на даний момент відомо, що у Києві постраждало 5 людей, пише Politeka.net з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

«У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували в Святошинському районі та двох – у Шевченківському», - повідомляв Кличко.

Зокрема, вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська». Станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.

Незабаром Кличко повідомив, що постраждали семеро людей.

В Шевченківському районі попередньо є пошкодження житлового будинок. Також є загорання на території гаражів.

В Святошинському зафіксовано загоряння житлового багатоповерхового будинку. На іншій локації є загоряння припаркованих автомобілів.

В Подільському р-ні є загоряння на території складських приміщень.

В Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку.

За словами мешканців Києва, у місті лунають сирени "швидких".

Відомо про постраждалих внаслідок ракетної атаки на Харків.

«Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет - С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорта, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання…», - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Згодом стало відомо про загиблого.

"Станом на зараз внаслідок ударів окупантів по Харкову одна людина загинула, чоловік близько 35 років. Вісім осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці.Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: медична установа, склади, цивільні підприємтсва", - повідомили в Харківській ОВА.

Страшна пожежа спалахнула у Дніпрі - росіяни влучили в роддом і ТРЦ.

Повідомляється, що є жертви.

Також пожежа палає в Одесі.

Раніше стало відомо про удар по Контопу на Сумщині.

Внаслідок обстрілу травмовані три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто.

Про загиблих повідомили і в Офісі Президента.

"Є загиблі люди, яких вбили російські ракети сьогодні, що були запущені по цивільних об’єктах, житлових будинках. Атака ворога триває", - зазначив Андрій Єрмак.

Тим часом моніторингові канали повідомляють про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-22.

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