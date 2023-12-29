Число раненых в результате страшной ракетной атаки на города Украины увеличивается.

Так, на данный момент известно, что в Киеве пострадали 5 человек, пишет Politeka.net со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

«В Подольском районе двоим мужчинам медики оказали помощь на месте. Один пострадавший госпитализирован в Святошинском районе и двое – в Шевченковском», - сообщал Кличко.

В частности, взрывом повреждено здание станции метро «Лукьяновская». Станция работает как укрытие. Поезда проезжают станцию ​​без остановки.

Вскоре Кличко сообщил, что пострадавших семеро.

В Шевченковском районе предварительно повреждение жилого дома. Также есть возгорание на территории гаражей.

В Святошинском зафиксировано возгорание жилого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей.

В Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений.

В Дарницком районе есть повреждение жилого дома.

По словам жителей Киева, в городе раздаются сирены "скорых".

Известно о пострадавших в результате ракетной атаки на Харьков.

«Предварительно Харьков обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. На данный момент известно о по меньшей мере 8 прилетах по городу. Предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам, но информация уточняется. Есть определенные проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения…», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Впоследствии стало известно о погибшем.

"По состоянию на данный момент в результате ударов окупантов по Харькову один человек погиб, мужчина около 35 лет. Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия", - сообщили в Харьковской ОВА.

Страшный пожар вспыхнул в Днепре – россияне попали в роддом и ТРЦ.

Сообщается, что есть погибшие.

Также пожар полыхает в Одессе.

Ранее стало известно об ударе по Контопу Сумской области.

В результате обстрела травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто.

О погибших сообщили и в Офисе Президента.

"Есть погибшие люди, которых убили российские ракеты сегодня, запущенные по гражданским объектам, жилым домам. Атака врага продолжается", - отметил Андрей Ермак.

Тем временем мониторинговые каналы сообщают о взлете стратегических бомбардировщиков Ту-22.

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