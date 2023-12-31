2024 року планується загальне збільшення всіх видів пенсій з великою індексацією.

Розмір пенсії в Україні прямо залежить від прожиткового мінімуму, і зі збільшенням останнього зростатимуть пенсійні виплати для українців. Про це більш детально повідомили у прес-службі Пенсійного фонду України.

Починаючи з 1 січня 2024 року, мінімальна пенсія становитиме 2 361 гривень, порівняно зі старою сумою в 2 093 гривні. Максимальна пенсійна виплата також збільшиться до 23 610 гривень із попередніх 20 930 гривень.

У 2024 році планується загальне збільшення всіх видів пенсій, з великою індексацією, передбаченою на початку березня. Однак час проведення цього перерахунку буде залежати від ситуації на фронті.

Розподіл сучасних пенсій виглядає наступним чином:

0,6% громадян отримують менше 2 000 гривень.

10,4% отримують більше 10 000 гривень.

15% отримують від 4 001 до 5 000 гривень.

21,3% отримують від 3 001 до 4 000 гривень.

23,2% отримують від 5 001 до 10 000 гривень.

29,5% отримують від 2 001 до 3 000 гривень.

Також у новому році планується впровадження системи пенсійних балів. Формула розрахунку пенсії вже була змінена, що призвело до зменшення виплат для деяких пенсіонерів.

Важливо відзначити, що скасування пенсійних виплат залишиться актуальним лише для тих, хто вийшов на пенсію за вислугою років і продовжує працювати у своїй спеціальності. Якщо ж робота громадянина пов'язана з іншою галуззю, то ситуація виникає інакше.

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