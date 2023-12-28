У березні 2024 року на українців чекає перерахунок пенсій за новими правилами.

У березні 2024 року в Україні планується провести перерахунок пенсій за новими правилами, що може призвести до збільшення розмірів на 15,2%, якщо індексація буде здійснюватися з урахуванням попередніх стандартів.

Зараз ще невідомо, яким буде розмір індексації пенсій на наступний рік. Процес планового щорічного підвищення, запланованого на березень 2024 року, буде реалізовано за новими правилами. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль ще у вересні 2023 року під час засідання уряду, виражаючи намір зробити індексацію та солідарну систему пенсій більш справедливими, зрозумілими та прозорими.

Пояснення щодо нарахування балів за стаж є складними для розуміння, оскільки у формулі розрахунку пенсії зараз враховується коефіцієнт стажу. Наразі Мінсоці представило формулу. Ймовірно, Кабінету міністрів доведеться представити відповідний законопроєкт профільному комітету Ради.

Якщо буде збережена діюча система підвищення, то в березні розміри пенсій у середньому можуть збільшитися на 15,2%. Точна цифра наразі невідома, оскільки для цього Пенсійний фонд повинен розрахувати середню зарплату, з якої сплачено внески, за останні три роки, і врахувати статистику щодо рівня інфляції.

Також з 1 січня 2024 року в Україні планується підвищення максимальних та мінімальних пенсій. Розмір пенсії для тих, хто виконав вимоги щодо стажу та досяг 65-річчя, також зросте. Максимальна пенсія підвищиться з 20 930 до 23 610 гривень. Це підвищення на 2,6 тисячі гривень зачепить тих, чий розмір пенсії зараз обмежений 10 прожитковими мінімумами.

Джерело: OBOZ.UA.

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