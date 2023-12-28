В марте 2024 года в Украине планируется провести перерасчет пенсий по новым правилам, что может привести к увеличению размеров на 15,2%, если индексация будет осуществляться с учетом предыдущих стандартов.

Сейчас неизвестно, каким будет размер индексации пенсий на следующий год. Процесс планового ежегодного повышения, запланированного на март 2024 г., будет реализован по новым правилам. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль еще в сентябре 2023 года во время заседания правительства, выражая намерение сделать индексацию и солидарную систему пенсий более справедливыми, понятными и прозрачными.

Объяснения по начислению баллов за стаж сложны для понимания, поскольку в формуле расчета пенсии сейчас учитывается коэффициент стажа. Минсоци представило формулу. Вероятно, Кабинету министров придется представить соответствующий законопроект профильному комитету Рады.

Если будет сохранена работающая система повышения, то в марте размеры пенсий в среднем могут возрасти на 15,2%. Точная цифра пока неизвестна, поскольку для этого Пенсионный фонд должен рассчитать среднюю зарплату, с которой уплачены взносы, за последние три года, и учесть статистику по уровню инфляции.

Также с 1 января 2024 г. в Украине планируется повышение максимальных и минимальных пенсий. Размер пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия, также возрастет. Максимальная пенсия повысится с 20930 до 23610 гривен. Это повышение на 2,6 тысяч гривен затронет тех, чей размер пенсии сейчас ограничен 10 прожиточными минимумами.

Источник: OBOZ.UA.

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