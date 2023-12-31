В 2024 году планируется общее увеличение всех видов пенсий с большой индексацией.

Размер пенсии в Украине напрямую зависит от прожиточного минимума, и с увеличением последнего будут расти пенсионные выплаты для украинцев. Об этом более подробно сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Начиная с 1 января 2024 года, минимальная пенсия будет составлять 2 361 гривен по сравнению со старой суммой в 2 093 гривны. Максимальная пенсионная выплата также увеличится до 23610 гривен с предыдущих 20930 гривен.

В 2024 году планируется общее увеличение всех видов пенсий с большой индексацией, предусмотренной в начале марта. Однако время проведения этого перерасчета будет зависеть от ситуации на фронте.

Распределение современных пенсий выглядит следующим образом:

0,6% граждан получают менее 2000 гривен.

10,4% получают более 10000 гривен.

15% получают от 4001 до 5000 гривен.

21,3% получают от 3001 до 4000 гривен.

23,2% получают от 5001 до 10000 гривен.

29,5% получают от 2001 до 3000 гривен.

Также в новом году планируется внедрение системы пенсионных баллов. Формула расчета пенсии уже была изменена, что привело к уменьшению выплат для некоторых пенсионеров.

Важно отметить, что отмена пенсионных выплат останется актуальной только для тех, кто вышел на пенсию по выслуге лет и продолжает работать в своей специальности. Если же работа гражданина связана с другой отраслью, то ситуация возникает иначе.

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