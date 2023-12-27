В Україні частині пенсіонерів заплатять менші пенсії в 2024 році, стало відомо хто.

У 2024 році в Україні передбачено скорочення розмірів пенсій для деяких пенсіонерів. Це рішення направлено на перерозподіл пенсійних надбавок з метою зроблення солідарної системи більш справедливою.

Про це заявила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Це зменшення пенсій стосується чиновників, які отримують "астрономічні суми". Зазначено, що пенсіонери, які отримують найменші виплати, побачать зростання розміру своїх пенсій. Одночасно, планується зменшення підтримки для чиновників, які вже на пенсії та отримують великі суми.

Наголошено, що у 2024 році також передбачена індексація пенсій. Виплати, пов'язані зарплатами лікарів і вчителів, а також соціальна допомога, залишаються незмінними. Крім того, 1 березня планується індексація різних видів пенсій. Всі соціальні виплати, надані державою, піддаватимуться індексації наступного року.

Також у 2024 році будуть продовжуватися виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО), кількість яких в країні наразі складає приблизно 2 мільйони. На підтримку цієї категорії громадян у бюджеті передбачено 57,6 мільярда гривень.

Окрім того, українським громадянам, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС та ліквідаторам катастрофи, надаються додаткові виплати до основної державної пенсії. Розмір цих допомог залежить від категорії осіб, які постраждали від Чорнобильської трагедії.

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