В Украине части пенсионеров заплатят меньшие пенсии в 2024 году, стало известно, кто.

В 2024 году в Украине предусмотрено сокращение размеров пенсий для некоторых пенсионеров. Это решение направлено на перераспределение пенсионных надбавок с целью сделать солидарную систему более справедливой.

Об этом заявила председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Подласа.

Это уменьшение пенсий касается чиновников, получающих "астрономические суммы". Отмечено, что получающие наименьшие выплаты пенсионеры увидят рост размера своих пенсий. Одновременно планируется уменьшение поддержки для чиновников, которые уже на пенсии получают большие суммы.

Отмечено, что в 2024 году предусмотрена индексация пенсий. Выплаты, связанные зарплатами врачей и учителей, а также социальная помощь, остаются неизменными. Кроме того, 1 марта планируется индексация разных видов пенсий. Все социальные выплаты, предоставленные государством, будут подвергаться индексации в следующем году.

Также в 2024 году будут продолжаться выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), количество которых в стране составляет примерно 2 миллиона. В поддержку этой категории граждан в бюджете предусмотрено 57,6 миллиарда гривен.

Кроме того, украинским гражданам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидаторам катастрофы, предоставляются дополнительные выплаты к основной государственной пенсии. Размер этих пособий зависит от категории пострадавших от Чернобыльской трагедии.

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