Крім пенсій, багато пенсіонерів можуть отримувати від держави додаткові виплати у вигляді грошової допомоги.

Окрім основних пенсій, багато осіб похилого віку можуть отримувати додаткову грошову допомогу від держави. Серед грошовоъ допомоги – компенсаційна доплата, надбавка за утримання дітей та донорство. Крім того, деякі пенсіонери можуть претендувати на отримання грошової допомоги в розмірі одразу 10 місячних пенсій, але для цього необхідно виконати ряд умов. Про це повідомили у ПФУ.

Представники Пенсійного фонду пояснюють, що для отримання грошової допомоги у розмірі 10 місячних пенсій необхідно відповідати кільком критеріям:

Мати страховий стаж не менше 30 років на посадах, робота на яких передбачає призначення пенсії за вислугу років. Документально підтверджений факт роботи (за винятком періодів відпусток для догляду за дитиною, додаткових відпусток без збереження заробітної плати тощо). Продовжувати роботу в установах державної або комунальної форми власності. На момент досягнення пенсійного віку особа повинна перебувати на посаді, яка дає право на отримання грошової допомоги.

Якщо ви відповідаєте усім умовам, то після отримання інформації про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування вам повинні нарахувати вказану грошову допомогу.

Щодо вимоги надати довідку про заробітну плату за період до 1 липня 2000 року, то вона потрібна для вирішення питання щодо можливості збільшення розміру пенсії, але не впливає на визначення права на отримання грошової допомоги.

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