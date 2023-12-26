Помимо пенсий многие пенсионеры могут получать от государства дополнительные выплаты в виде денежной помощи.

Помимо основных пенсий, многие пожилые люди могут получать дополнительную денежную помощь от государства. Среди денежной помощи – компенсационная доплата, надбавка за содержание детей и донорство. Кроме того, некоторые пенсионеры могут претендовать на получение денежной помощи в размере сразу 10 месячных пенсий, но для этого необходимо выполнить ряд условий. Об этом сообщили в ПФУ.

Представители Пенсионного фонда объясняют, что для получения денежной помощи в размере 10 месячных пенсий необходимо удовлетворять нескольким критериям:

Иметь страховой стаж не менее 30 лет в должностях, работа на которых предусматривает назначение пенсии за выслугу лет. Документально подтвержден факт работы (за исключением периодов отпусков по уходу за ребенком, дополнительных отпусков без сохранения заработной платы и т.п.). Продолжать работу в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности. На момент достижения пенсионного возраста лицо должно состоять в должности, дающей право на получение денежной помощи.

Если вы отвечаете всем условиям, после получения информации об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование вам должны начислить указанную денежную помощь.

Что касается требования предоставить справку о заработной плате за период до 1 июля 2000 года, то она необходима для решения вопроса о возможности увеличения размера пенсии, но не влияет на определение права на получение денежной помощи.

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