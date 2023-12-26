Популярна українська співачка Оля Полякова записала відео у тому ж стилі, що й Лопес, проте зіткнулася із серйозною критикою.

Співачка Оля Полякова, яка раніше вирушила на відпочинок зі старшою дочкою, показала в соціальній мережі Інстаграм, як проходить її Різдво. Проте ролик, у якому Полякова позує на фоні келиха з алкоголем, не оцінили у мережі.

Українців збентежив задум зйомок, який Полякова скопіювала у Дженніфер Лопес. Артистка виклала відео у такому ж стилі три дні тому, після чого цей тренд із келихом та випивкою скопіювала і сама Полякова.

Полякова у підписі побажала всім щасливого Різдва, зазначивши, що цього року, як і інші українці, тепер відзначає його з 24-го до 25-го числа.

«Спочатку це зробила Дженіфер Л!; У Джей Ло вийшло краще 😜; Бачила це відео у Джей Ло; Якось не дуже, тому що злизали у Джей Ло. А щось самій придумати слабо?; А це НАША Дженніфер Лопес !!!!!! І нічим не гірше!!; Досить писати про ДжЛо, цього приколу як мінімум 2-3 роки;

Це ви так святий вечір святкуєте? Ганьба!; Як у тиктоці місяцями повторюють одні й самі тренди, так вони молодці))) а як Полякова повторила за Ло, то кожна повинна написати 😂; Вже бачили у Дженніфер Лопес; Ремейк з Дженніфер Лопес копія нікчемна))); Дуже смішно, 😢, у когось війна…..; Хіба це українська традиція Святої Вечері……?».

Раніше Полякова заявила в останньому випуску YouTube-шоу "Дорослі дівчатка", що, на її думку, використання матюків у сімейних сварках стало своєрідним "клеєм", який утримує її шлюб із чоловіком Вадимом Буряковським.

У свою чергу, Маша Єфросиніна поділилася своїм підходом до спілкування з чоловіком, зазначивши, що намагається уникати нецензурної лексики.

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